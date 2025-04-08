Власти Курской области опровергли фейк о прекращении компенсационных выплат

В интернете появились фейковые новости о прекращении компенсационных выплат за аренду жилья жителям приграничных территорий Курской области. В распространении фейков власти региона обвинили украинские спецслужбы.

«Распространяется поддельный документ о якобы прекращении компенсационных выплат за аренду жилья жителям приграничья с 1 мая 2025 года. На самом деле такого документа не существует, настоящее распоряжение за номером 105-рг касается работы сайта госуслуг»,— сказано в сообщении.

На опубликованном документе, якобы подтверждающем прекращение компенсационных выплат, стоит печать и инициалы временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Власти региона напомнили, что не стоит доверять непроверенным источникам и поддаваться на провокации.

Власти региона уже не первый раз публикуют опровержение информации, касающейся СВО. Например, в конце прошлого года господин Хинштейн опровергал новости о проблемах с энергоснабжением в Рыльске. Информация о якобы массовом отключении света в городе появилась после ракетного обстрела, в результате которого погибли минимум шесть человек.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию — в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич