Экс-начальника застройщика МВД Владимира Попова отправили в колонию

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима полковника запаса Владимира Попова. Он бывший начальник организации застройщика, которая входила в состав воинских подразделений МВД до апреля 2016 года. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Генпрокуратура сообщила, что в 2011–2016 годах фигурант организовал заключение госконтракта с коммерческой строительной компанией на долевое участие в строительстве жилых домов для военнослужащих в городе Балашиха. При этом стоимость 1 кв. м жилья была завышена на 14,9 тыс. руб., что причинило ущерб государству на 1,3 млрд руб.

Также в 2012–2015 годах Владимир Попов заключил с той же компанией еще два госконтракта на строительство детского сада и школы. За них исполнителю перечислили 225,3 млн руб. При этом начальник застройщика знал, что объекты уже строят в рамках ранее заключенного контракта. Полученные деньги были похищены руководителями коммерческой организации.

Помимо лишения свободы суд запретил на два года Владимиру Попову занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а также выступать представителем власти. По гражданскому иску с него взыскали 1,3 млрд руб. и наложили арест на имущество.

Никита Черненко