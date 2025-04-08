В Госдуме заявили, что ипотека исчерпала себя как способ покупки жилья

Ипотечное кредитование исчерпало себя как средство улучшения жилищных условий россиян. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на пленарном заседании всероссийского жилищного конгресса в Сириусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Покупка жилья через ипотечные кредиты, как основной способ улучшения жилищных условий, уже не является эффективным решением, даже до повышения ключевой ставки. Все, кто имел возможность взять ипотеку для приобретения квартиры, уже воспользовались этим вариантом.

Светлана Разворотнева считает, что новым подходом к решению жилищной проблемы может стать развитие аренды и строительство кооперативных домов. Однако пока такие инициативы в основном реализуются на Дальнем Востоке с поддержкой специальной капитализации.

Существует значительный спрос со стороны предприятий и муниципалитетов, отметила депутат.

Всероссийский жилищный конгресс, организованный при поддержке Минстроя РФ, проходит на федеральной территории «Сириус» и собрал 8 тыс. экспертов из различных регионов страны. Участники обсуждают будущее девелоперского и риелторского секторов, а также вопросы, связанные с рынком недвижимости, строительством и ипотечным кредитованием.

Мария Удовик