Порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Петербурге 9 апреля

В Петербурге 9 апреля ожидается сильный порывистый ветер. Об этом жителей города предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Сильный ветер может привести к обрушению шатких конструкций, горожанам следует проявлять осторожность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вечером 7 апреля улицы Петербурга запорошило снегом.

Дарья Астанина

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