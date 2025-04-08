Порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Петербурге 9 апреля
В Петербурге 9 апреля ожидается сильный порывистый ветер. Об этом жителей города предупредили в региональном управлении МЧС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Сильный ветер может привести к обрушению шатких конструкций, горожанам следует проявлять осторожность.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вечером 7 апреля улицы Петербурга запорошило снегом.
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