Прокурорам не понравился рассказ о бригаде

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд рассмотрит представление Генпрокуратуры на отмену оправдательного приговора бывшему спортивному функционеру Вальтеру Веберу и охраннику Дмитрию Маденову. Оба обвинялись в расстреле гангстеров тридцатилетней давности, но в итоге были вчистую оправданы присяжными. Надзор считает, что на последних было оказано давление. Так, от защиты они узнали, что жертвы были гангстерами и входили в криминальную «бригаду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вальтера Вебера пытаются вернуть на скамью подсудимых

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вальтера Вебера пытаются вернуть на скамью подсудимых

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В августе 2024 года шесть присяжных женщин Симоновского райсуда Москвы, отвечая на 11 вопросов, единогласно признали Вальтера Вебера и Дмитрия Маденова невиновными — они были освобождены из-под стражи в зале суда. На основании вердикта впоследствии был вынесен оправдательный приговор, который обвинение категорически не устроил.

В апелляционном представлении Генпрокуратуры, рассмотрение которого Мосгорсуд во вторник, 8 апреля, назначил на 6 мая, говорится, что приговор по уголовному делу подлежит отмене из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных стороной защиты во время разбирательства. По версии надзора, адвокаты в заседаниях сообщали присяжным недопустимые сведения как о личностях потерпевших, так и подсудимых; указывали на то, что предварительное следствие долгое время не могло найти фигурантов, и проч., оказывая тем самым воздействие на коллегию заседателей и дискредитируя позицию обвинения.

Так, чтобы убедить присяжных в невиновности подсудимых, одна из адвокатов во вступительной речи сообщила: «Все мы помним, что такое 90-е годы».

Основное преступление, инкриминируемое фигурантам, относится к 1995 году. Другой защитник, выслушав показания засекреченного свидетеля, раскрыл его данные, сообщив, что «именно ему выгодно, чтобы Вебер был назначен виновным». Потом защита поделилась с присяжными впечатлением о том, что спортивный функционер должен был быть «умственно отсталым человеком», потому что в здравом уме никто не будет договариваться с потерпевшими о встрече в кафе, а затем стрелять.

По версии прокуратуры, на замечания суда подсудимые и их защитники не реагировали, высказывая свое мнение о следствии и обвинении. Так, в протоколах заседаний авторы апелляционного представления нашли такие фразы защиты: «Вы (присяжные.— “Ъ”) столкнетесь с фактами грубой подтасовки» и «когда стало очевидно для следствия, что нет доказательств…». «Я боялся давления и со стороны преступного мира, и со стороны органов»,— говорил господин Маденов, а Вальтер Вебер сообщал о «манипуляциях оперативников».

При этом защита, отмечено в представлении, пыталась сформировать определенное отношение присяжных к потерпевшим, рассказывая об организованной преступности.

«Бригада — это термин, который активно употреблялся в 90-е годы. Означает объединение крепких молодых ребят»,— прозвучало, например, перед допросом одной из потерпевших. При этом жертвы назывались «гангстерами», которых «тоже жалко».

Очевидно на контрасте прозвучали сведения, что в то время господин Вебер был «абсолютно состоятельным человеком», который мог себе даже «танк купить».

Генпрокуратура настаивает на отмене приговора и вердикта и повторном рассмотрении уголовного дела в ином составе суда. Свои возражения на выводы обвинения защита направила в суд письменно. Обсуждать их адвокаты и сами фигуранты не стали.

Вальтер Вебер являлся президентом Детской международной академии тенниса, вице-президентом Федерации тенниса России и одним из руководителей ДОСААФ. Выступал сооснователем Социалистической единой партии России.

Вместе с Дмитрием Маденовым он обвинялся в расстреле 6 июня 1995 года четверых ранее судимых членов одной из столичных группировок в «Трактире на Мытной» и в организации убийства в 2004 году в автомобиле Mercedes у собственного коттеджа в Одинцово Александра Журавлева, одного из свидетелей событий тридцатилетней давности. Сам господин Вебер, в то время руководитель одной из охранных компаний, настаивал, что в трактире пытался договориться с гангстерами о возвращении отобранного у подчиненного ему охранника Маденова табельного пистолета. Переговоры закончились схваткой, в ходе которой кто-то случайно дал очередь из автоматического пистолета Beretta. Два человека были убиты, а еще двое ранены. Убийство господина Журавлева, по данным защиты, не имело никакого отношения к Вальтеру Веберу.

Николай Сергеев