Функционеру вызвали присяжных

Как стало известно “Ъ”, в Симоновском райсуде столицы стартовали слушания по одному из самых необычных уголовных дел последних лет. На скамье подсудимых — бывший спортивный функционер и политик Вальтер Вебер (в прошлом Валерий Епонешников), а также охранник Дмитрий Маденов. Обоих обвиняют в расстреле посетителей кафе, совершенном в лихие 90-е годы, а господина Вебера еще и в организации убийства свидетеля происшедшего. По словам господина Вебера, первая стрельба являлась защитой от вооруженных гангстеров, ко второму преступлению он непричастен, а следствие ошибочно полагается на показания засекреченного свидетеля, который оказался профессиональным киллером, а также коррумпированных силовиков. В суде он настаивал на переквалификации обвинения, прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности и обратил внимание на допущенные следствием нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вальтер Вебер рассчитывает, что его версию событий 1990-х услышит если не следствие, то суд

Фото: предоставлено адвокатом Вальтера Вебера Вальтер Вебер рассчитывает, что его версию событий 1990-х услышит если не следствие, то суд

Фото: предоставлено адвокатом Вальтера Вебера

По итогам предварительного слушания судья Дмитрий Мерзляков назначил на 14 декабря судебное заседание с участием присяжных заседателей, а вопрос о прекращении дела оставил на рассмотрение после судебного разбирательства. При этом судья продлил фигурантам, арестованным осенью 2020-го, срок содержания в СИЗО «Матросская Тишина» до 2 мая 2023 года.

65-летнего Вальтера Вебера и его предполагаемого сообщника Дмитрия Маденова следователи ГСУ СКР обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих, совершенных в 1995 году группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия (ст. 102, ч. 2 ст. 15 и ст. 102, а также ч. 1 ст. 218 УК РСФСР). Кроме того, господину Веберу следователи инкриминировали убийство в 2004 году и также незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Отметим, что ранее Вальтер Вебер был известен как Валерий Епонешников. В 2005 году, после рождения младшей дочери, он принял решение вернуться к корням по отцовской линии и сменил имя и фамилию. Он являлся не только успешным предпринимателем, но и спортивным функционером и политиком. В частности, занимал посты президента Детской международной академии тенниса, вице-президента Федерации тенниса России, председателя ЦК ДОСААФ России, в возрождении которого принимал непосредственное участие. В 1999 году основал Детскую международную академию тенниса, почетным президентом академии стал Хуан Антонио Самаранч — глава Международного олимпийского комитета. Турниры, проводимые в академии, неоднократно признавались лучшими в России и Европе. В 2003 году господин Вебер — один из учредителей национальной премии в области спортивных достижений «Слава» и основатель Социалистической единой партии России, в составе которой являлся соучредителем избирательного блока «Родина» и кандидатом в депутаты Госдумы.

Претензии СКР к нему связаны с бизнесом в 90-е. В 1995 году Дмитрий Маденов, бывший тогда рядовым охранником, стал жертвой уличного нападения, в ходе которого бандиты забрали табельный пистолет Макарова. Через посредников чоповцу удалось договориться о возврате оружия. Но гангстеры выставили условие: за ПМ должен приехать кто-то из руководителей предприятия. Им и оказался господин Вебер — замдиректора ЧОП «Альфа», учредителем которого являлась Международная ассоциация ветеранов одноименного подразделения ФСБ.

Как рассказывал сам господин Вебер, представители ОПГ рассчитывали воспользоваться ситуацией, чтобы взять этот бизнес под свою «крышу», и назначили встречу в кафе «Трактир на Мытной», которое было их своеобразным штабом. По словам господина Вебера, приехав в кафе 6 июня, он «действовал в обстоятельствах внезапно возникшей реальной опасности для своей жизни и жизни окружающих, которая исходила со стороны вооруженных бандитов». Воспользовавшись ситуацией, он в целях самообороны смог завладеть автоматическим пистолетом одного из потерпевших. В дальнейшем он «случайно» произвел очередь, сразившую четверых бандитов. Их лидер — Геннадий Беркальцев и его водитель-телохранитель Андрей Федоров были убиты, а еще двое ранены. Стоит отметить, что Беркальцев ранее был осужден на 23 года за два убийства, одно из которых совершил в колонии, а второй был судим за кражи и грабежи. Не менее бурная биография была и у раненых: один из них также ранее получил 20-летний срок за два убийства, а другой привлекался к ответственности за грабеж и хулиганство. При этом, по утверждению защиты, умысла убивать кого-либо ни у Вальтера Вебера, ни у Дмитрия Маденова, который вообще стоял в стороне, не было. В милицию же они тогда не пошли из опасения мести со стороны соратников потерпевших и не надеясь на справедливое расследование. Тем более что в то время в стране еще применялась смертная казнь. В СКР связывают происшедшее с переделом сфер влияния в криминальной среде, называя при этом Беркальцева лидером одной из ОПГ.

Между тем, как ранее сообщалось “Ъ”, господину Веберу вменили в вину и организацию убийства в июле 2004 года организатора злополучной встречи в кафе, авторитетного бизнесмена Александра Журавлева. Как установило следствие, непосредственно перед убийством он побывал в гостях у другого «авторитета», а застрелен был у своего коттеджа в Одинцово.

Господин Вебер утверждает, что к преступлению непричастен, а его оговорили свидетели обвинения, один из которых, проходивший по ряду дел об убийствах, засекречен, а также силовики. Последние, по версии обвиняемого, вымогали у него деньги, обещая, что в противном случае он окажется за решеткой. Защита надеется, что суд также учтет, что по вменяемым подсудимым эпизодам уже истекли сроки давности.

Стоит отметить, что ранее судья Мерзляков уже принимал непростые решения. В частности, как рассказывал “Ъ”, именно он вернул в прокуратуру скандальное уголовное дело бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова, похитившего, по версии СКР, более 400 млн руб. из средств кредитного учреждения, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана. Судья тогда пришел к выводу, что следователи так и не смогли установить, где и как именно подсудимый совершил преступление. А это обстоятельство являлось, по мнению суда, неустранимым и исключающим вынесение решения по делу.

Сергей Сергеев