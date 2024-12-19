Отдых в Петербурге закончился для туриста вымогательством более миллиона рублей

Гражданин Турции во время отдыха в Санкт-Петербурге оказался жертвой вымогателей, требовавших 1,3 млн рублей. Все закончилось возбуждением двух уголовных дел, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Иностранец прилетел в Петербург 7 декабря. В один из дней он познакомился с двумя девушками, которые позвали туриста в гости в квартиру на 2-й Советской улице. На месте новые знакомые заявили, что вечер продолжится, если гражданин Турции достанет наркотики. За этим иностранец обратился к знакомому, проживающему в Мурино. Тот привез 5 граммов марихуаны. Вернувшись, турист обнаружил двоих незнакомцев. Они стали избивать его и потребовали 1,3 млн рублей под угрозой сообщить полиции о наличии запрещенных веществ.

Пострадавший сумел рассказать о происходящем знакомому из Мурино, последний обратился в полицию. В отдел доставили двух жителей Вологодской области 30 и 35 лет, девушек в возрасте 21 и 19 лет. Возбуждены уголовные дела по ст. 163 (вымогательство) и 228 (незаконный оборот наркотиков) УК РФ. Полиция также задержала жителя Мурино.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ломоносове трое неизвестных затолкали подростка в машину и вымогали у него деньги.

Татьяна Титаева