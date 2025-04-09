«Индюшкин» тоже задумался

Идея строительства мясоперерабатывающего производства в Кумертау может остаться на стадии задумки, так как не встретила единодушного одобрения населения, обеспокоенного возможным негативным влиянием предприятия на экологию. На ситуацию обратила внимания прокуратура Башкирии, усмотревшая в действиях властей нарушения прав граждан. Впрочем, в компании «Союзпромптица», планирующей реализовать проект, заверяют, что на сегодня нет и предмета обсуждений, ведь до строительства дело не дошло. Сдвинуть дело с мертвой точки, говорят в компании, мешает, прежде всего, высокая ключевая ставка. Эксперты считают аргументацию инвестора логичной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель "Индюшкина" пытается найти общий язык с жителями Кумертау

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Производитель "Индюшкина" пытается найти общий язык с жителями Кумертау

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Принадлежащее владельцу бренда «Индюшкин» ООО «Союзпромптица-Кумертау» отправило в администрацию города письмо, адресованное горожанам и жителям ближайших населенных пунктов на севере города. Как узнал «Ъ», в письме директор компании Андрей Ковалев попытался объяснить населению, что проект по строительству «современного, высокотехнологичного цеха убоя и глубокой переработки птицы» находится лишь в начальной стадии реализации. .

Ранее «Ъ» стало известно о переговорах между администрацией Кумертау и ООО «Союзпромптица», принадлежащим бывшему депутату Госдумы Евгению Туголукову и владеющим птицеводческим комплексом имени Мажита Гафури возле Мелеуза (см. «Ъ» от 21 марта). Стороны обсуждали размещение мясоперерабатывающего производства на территории района, что позволило бы увеличить мощности «Союзпромптицы» с нынешних 42 тыс. до 80 тыс. тонн индейки в живом весе в год.

По данным администрации, реализация проекта позволила бы создать 700 рабочих мест. При этом в «Союзпромптице» поясняли, что Кумертау рассматривается лишь как одна из потенциальных площадок для расширения производства наряду с другими муниципалитетами на юге Башкирии.

По информации, имеющейся в распоряжении «Ъ», в качестве площадки рассматривались сельхозугодья. Для этого власти Кумертау начали работы по внесению правок в генплан, чтобы изменить статус земель и перевести участок в производственную зону сельскохозяйственных предприятий с санитарно-защитными зонами.

Кроме того, горсовет Кумертау инициировал изменения, которые позволят при корректировке генплана или правил землепользования и застройки города проводить общественные обсуждения (в том числе в онлайн-формате) вместо очных публичных слушаний.

С идеей строительства завода не согласились жители, которые стали рассылать обращения в местную администрацию, в региональные министерства строительства и архитектуры, сельского хозяйства и даже в администрацию президента России, а также в прокуратуру.

Более того, на официальном портале «Голос РБ» была составлена петиция в адрес главы Башкирии с требованием не допустить строительства мясоперерабатывающего завода. Авторы петиции опасаются ухудшения экологической обстановки. На момент публикации петицию подписали более 400 граждан.

Сторону граждан заняла прокуратура Кумертау, которая внесла главе администрации города Олега Астахова представление, обнаружив нарушения прав жителей «на благоприятную окружающую среду и участие в жизнедеятельности города». По мнению надзорного ведомства, мэрия, вынашивая проект, не провела публичных слушаний или общественных обсуждений. Кроме того, посчитала прокуратура, не было и оценки воздействия на окружающую среду.

Представитель «Союзпромптицы» заявил «Ъ», что на сегодняшний день решение о строительстве не принято. «В любом случае, реализация еще не начатого проекта строительства производства в Кумертау для СПП находится в плоскости решений Центрального банка о ключевой ставке кредитования. Тем не менее, немаловажным фактором для СПП являются и общественные обсуждения, поскольку мы производим экологически чистый продукт, каким является мясо индейки»,— заявил директор ООО «Союзпромптица-Кумертау» Андрей Ковалев.

В письме в администрацию компания также указала, что планов построить полноценное птицеводческое производство и выращивать птицу вблизи с городом у предприятия не было изначально, так как индейку предприятие выращивает в Мелеузовском районе.

Кроме того, инициатор проекта продолжит рассматривать альтернативные площадки для размещения завода. В то же время в «Союзпромптице» пообещали внимательно изучить мнение жителей.

В пресс-службе администрации Кумертау ситуацию не комментируют.

Экономист Всеволод Спивак считает «вполне логичной» аргументацию инвесторов о высокой ключевой ставке. Что касается несогласия местных жителей, то, полагает эксперт, противодействие общественности новым производствам не является чем-то новым. «В некоем идеальном мире это решается за счет взаимодействия инвесторов с местным самоуправлением, облеченным доверием граждан и поддерживаемым адекватным распределением налоговых поступлений. У нас и то, и другое стало формальностью»,— поделился господин Спивак.

Политолог Арсен Шаяхметов полагает, что выход из ситуации, когда понятия об общественном благе у бизнеса, властей и населения не совпадает, заключается только в поиске компромиссов. «Это всегда очень сложно, и варианты, на 100% устраивающие всех, могут не найтись, но в этом суть публичной политики — договариваться, объяснять, находить решения, устраивающие все стороны. Причем превентивно, а не ставя перед фактом широкую общественность. В конце концов, предприятия строятся для людей, а не люди рождаются, чтобы работать на предприятиях»,— считает эксперт. В противном случае, по мнению господина Шайахметова, несовпадение интересов будет приводить к репутационным издержкам, потере инвестора и недостижимости планов и индикаторов эффективности органов власти.

Идэль Гумеров