13 апреля отмечает юбилей олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Навка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Татьяна Навка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

— Танюха, поздравляю тебя! Ты — талантливый человек и многого добилась своим трудом и пониманием того, что ты делаешь. Много раз была чемпионкой всего — России, Европы и мира! Ты вместе с Ромой была лучшей из лучших. Ты не только любишь свою семью, своих детей, но и очень любишь нашу профессию, в которой, конечно, состоялась. Желаю тебе создавать новые номера, шоу, спектакли. У тебя сейчас новое спортивное сооружение, и желаю тебе создать там новую, прогрессивную школу фигурного катания и вырастить новых чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр! С любовью к тебе, Татьяна Тарасова.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»