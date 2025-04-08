У Нефтеюганска выпали аптеки

Суд арестовал директора департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска (ХМАО) Шамиля Майранова и гендиректора подконтрольной мэрии компании «Спецкоммунсервис» Максима Федорова по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, сообщники без проведения торгов передали муниципальное имущество сети аптек АО «Фармация» двум местным предпринимателям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), в отношении должностных лиц муниципальных предприятий Нефтеюганска и двухпредпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц).

Источник «Ъ-Урал», знакомый с ходом расследования, уточнил, что речь идет о директоре департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска Шамиле Майранове и гендиректоре ООО «Спецкоммунсервис» Максиме Федорове (согласно сервису kartoteka.ru, учредителем компании является местный департамент имущества). Максим Федоров ранее занимал должность председателя ликвидационной комиссии МУП «Универсал Сервис». По данным собеседника «Ъ-Урал» в силовых структурах, фигурантом дела также является предпринимательница Мария Мехоношина, которая возглавляет местные компании «ЮСТ», «Альянс-СВК» и «Новые экологические решения».

«По версии следствия, в период с мая 2023 по май 2024 года фигуранты, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными на данном этапе следствия сотрудниками администрации Нефтеюганска, совершили действия по отчуждению объектов недвижимого муниципального имущества без фактического проведения процедуры торгов в пользу двух индивидуальных предпринимателей»,— рассказали в окружном СКР.

Источник «Ъ-Урал» пояснил, что подельники без торгов продали здание сети аптек «Фармация», которая прекратила свою деятельность в апреле 2024 года.

Сеть аптек возглавлял Шамиль Майранов (учредителем сети является департамент имущества). По данным «Яндекс.Карт», в Нефтеюганске восемь аптек сети «Фармация».

В РУ ФСБ по Тюменской области «Ъ-Урал» добавили, что уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении еще трех человек, в чьих интересах отчуждалось муниципальное имущество. За совершение данного преступления фигурантом грозит наказание вплоть до 10 лет колонии.

Нефтеюганский районный суд арестовал Шамиля Майранова и Максима Федорова. Узнать их позицию по делу оперативно не удалось.

Мария Шараева