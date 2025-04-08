Ушел из жизни создатель Таганрогского камерного оркестра

Сегодня ушел из жизни Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Таганрога, создатель и бессменный руководитель Таганрогского камерного оркестра Александр Гуревич. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что Таганрог понес тяжелую утрату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница МБУК «Камерный оркестр» г. Таганрог в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница МБУК «Камерный оркестр» г. Таганрог в соцсети «ВКонтакте»

«Музыкант, дирижер и мудрый наставник, Александр Николаевич всю свою жизнь посвятил служению искусству и воспитанию молодых талантов, – написала госпожа Камбулова. – Трудолюбие, безграничная любовь к музыке и глубочайшая преданность делу сделали его ключевой фигурой в формировании культурного облика Таганрога и всей Ростовской области».

Однако главным достижением Александра Гуревича, по мнению главы города, стало создание Таганрогского камерного оркестра. Этот коллектив стал одной из «культурных жемчужин Таганрога». Оркестр активно участвовал в жизни города, выступая всех знаковых для родины Чехова мероприятиях.

Светлана Камбулова выразила соболезнование родным и близким покойного. «Светлая память о нем будет жить вечно в сердцах всех, кто ценит искусство и красоту музыки», – резюмировала глава города.

На странице МБУК «Камерный оркестр» г. Таганрог в соцсети «ВКонтакте» написано, что выдающийся музыкант скончался на 79 году жизни.

Ефим Мартов