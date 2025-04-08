В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после стрельбы в техникуме

После инцидента со стрельбой из пневматического оружия в одном из техникумов Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) было возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, во время занятий один из студентов выстрелил из пневматического оружия. В результате выстрела никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям руководства колледжа и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поручил образовательным учреждениям незамедлительно провести беседы с учащимися о недопустимости насилия. Кроме того, он поручил провести полную проверку работоспособности рамок-металлоискателей в учреждениях и проверить все охранные структуры.

Полина Щуцкая