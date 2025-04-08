FT: быстрое таяние льдов ускоряет геополитическую гонку в Арктике

Из-за аномально высоких температур воздуха минувший март стал рекордным по сокращению площади арктических льдов за 47 лет исследований. Об этом сообщила служба наблюдения за изменениями климата европейской программы Copernicus. По данным службы, в марте 2025 года площадь арктических льдов составила 14,5 млн кв. км, что на 6% меньше, чем в среднем в этом месяце в 1991–2020 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Как пишет Financial Times (FT), такая ситуация создает возможности для «геополитической гонки» разных государств. Ожидается, что значительная часть арктического региона примерно через десять лет будет свободна ото льда. Как рассказала газете бывший директор Института полярных исследований Центра Вудро Вильсона Ребекка Пинкус, в регионе резко возросла активность военных и торговых судов, особенно российских.

«Сезон навигации, когда там могут проходить суда, увеличивается»,— заявила она. Особенно значительно освобождаются ото льда районы Охотского и Баренцева морей. Кроме того, по словам заместителя главы Copernicus Саманты Берджесс, Канадская Арктика, а также западное и восточное побережья Гренландии испытывали в марте «значительно более высокие, чем средний показатель», температуры.

Алена Миклашевская