Хакасия стала лидером по росту продаж водки и пива в 2024 году

По итогам 2024 года Хакасия и Омская область вошли в число регионов РФ, где зафиксирован самый высокий рост продажи водки. В республике год к году показатель вырос на 8,5%, до 4,5 литров на человека, в Омской области — на 5,8%, до 4 литров, следует из данных Finexpertiza.

Кроме того, за прошлый год в Хакасии отмечается наибольший рост продажи пива и сидра — 91,6 литра на человека. «То есть среднестатистический житель этой республики приобрел пива в 1,5 раза больше, чем средний россиянин»,— говорится в исследовании.

Наибольший относительный рост продаж за прошлый год в неводочном сегменте зафиксирован в Республике Алтай (+21,4% к 2023 году, до 2,4 литров на человека), а также Омской области (+16,5%, до 2,3 литров). По мнению экспертов, такая динамика преимущественно связана с эффектом низкой базы. Наиболее заметно относительно 2023 года выросли продажи пива в Красноярском крае (+23,8%, до 70,2 литров) и Омской области (+22,6%, до 62,2 литров).

В Туве, напротив, отмечаются самые низкие показатели продаж алкоголя на душу населения: водки — 3,2 литра, вина — 1 литр, пива, сидра, пуаре и медовухи — 32,4 литра.

Александра Стрелкова