Глава «Абрау-Дюрсо»: в России не хватает виноградников

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что в России не хватает виноградников для полного замещения отечественной продукцией импортного вина. Об этом сообщает НСН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Импортное вино в России стало дороже из-за повышенных пошлин, однако российская продукция не сможет полностью заменить его из-за нехватки виноградников. Как рассказал президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, российские производители нуждаются в ресурсной базе.

«Процесс высадки новых виноградников идет полным ходом, но для того, чтобы достаточно нарастить объем отечественного винограда, понадобится еще не один год»,— сказал господин Титов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в создание винодельческого комплекса ООО «Терруар-Инвест» вложит 665 млн рублей. Для новых виноградников приобретена первая партия саженцев в количестве 268 тыс. штук.

Алена Воробьева