В Новороссийске в создание винодельческого комплекса вложат 665 млн рублей

ООО «Терруар-Инвест» вложит в инвестиционный проект «Создание винодельческого и агротуристического комплекса» 665 млн рублей. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Проект реализуется в соответствии с протоколом, подписанным в 2024 году на ПЭМФ с администрацией Краснодарского края и Новороссийском. Инвестор приобрел около 40 гектаров земли для размещения производственных объектов, что позволило создать более 40 новых рабочих мест. Более 30 человек выполняют работу по внешним контрактам.

«Закуплено свыше 30 единиц техники и оборудования. Установлена метеостанция и проведены почвенные анализы из более чем 280 шурфов, а также выполнены археологические изыскания»,— уточнили в администрации Новороссийска.

Реализуется проект мелиорации для виноградников и оценки воздействия на окружающую. Развернута солнечная электростанция мощностью 16,8 кВт и установлен генератор на 32 кВт.

Для реализации проекта «Создание винодельческого и агротуристического комплекса» приобретена первая партия саженцев в количестве 268 тыс. штук. Также благоустроено более 65 км подъездных дорог.

Алена Воробьева