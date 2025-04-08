Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 6,7%

Компания «Абрау-Дюрсо», производящая игристые и тихие вина, увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2024 году до 1,15 млрд руб., что на 6,7% больше результатов 2023 года. Тогда прибыль компании составляла 1,08 млрд руб. Выручка компании снизилась на 25% и составила 329,3 млн руб., следует из данных годовой отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж «Абрау-Дюрсо» выросла на 22% и составила 446, 8млн руб. Валовая прибыль компании составила 117 млн руб. Прибыль до налогообложения достигла 1,04 млрд руб., в 2022 году у компании был убыток в 42,9 млн руб.

ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным направлением предприятия. Основные акционеры: ООО «Актив Капитал» (Москва, 57,85%) и Павел Титов (31,84%).

Наталья Решетняк