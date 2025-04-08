В Петербурге сократят составы 24 избирательных комиссий в восьми районах города

Составы 24 территориальных избирательных комиссий (ТИК) сократят с 13 до 10 человек в каждой. Соответствующее решение было принято на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 8 апреля. До этого, 4 марта, аналогичным образом уже уменьшили составы 10 комиссий.

Изменения вносят в рамках запланированного обновления составов 34 ТИКов в 2025 году, сообщил зампред горизбиркома Олег Зацепа.

Нынешнее переформирование коснется Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского и Фрунзенского районов Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончалась первый секретарь горизбиркома Маргарита Малова.

Артемий Чулков