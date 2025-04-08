Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему для отмечания праздника выбрали именно 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

В конце марта объявили о создании Всемирного дня часов. Отмечать его будут десятого числа десятого месяца, то есть в октябре. Как пишут организаторы, удивительно, что до сих пор не существовало дня, посвященного часовому делу, особенно учитывая, что гидрологическое и механическое искусство стали частью культурного наследия ЮНЕСКО с 2020 года. Всемирный день часов — это приглашение разделить страсть к часовому делу во всех его формах.

Дата? 10 октября — дань традиции, так как время 10:10 обычно выставляется на часах при демонстрации. Не могу не рассказать, почему именно 10:10. Есть немало теорий, что это может означать. Включая заговор часовщиков, но на самом деле это очень удобное положение для демонстрации, рекламных съемок и так далее, при котором стрелки не перекрывают дополнительные индикации, кроме того, часы будто бы улыбаются. К слову, не все часовщики следуют этому 10:10. Так, в Parmigiani выставляют 7:10 — время, когда сотрудники приходят на мануфактуру.

Для координации Всемирного дня создали ассоциацию, в которую вошли широко известные часовые организации и медиа, среди них Fondation de la Haute Horlogerie, Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, Watch Library Foundation, Horological Society of New York, Europa Star, Le Figaro и другие. Кстати, ассоциация открыта для всех, кто хочет присоединиться и внести свой вклад.

Анна Минакова