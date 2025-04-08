Похолодание в Сочи может незначительно повлиять на урожай субтропических культур

Несмотря на понижение температуры и продолжительные дожди в Сочи, серьезной угрозы для урожая субтропических культур не прогнозируется. Как рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов, цветение большинства растений в регионе приходится на более поздний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Погодные условия в Сочи на этой неделе останутся нестабильными: в городе ожидаются продолжительные дожди и понижение температуры. Как сообщил «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, снег возможен только в горных районах на высоте свыше 800–1 тыс. м.

«Днем в самом Сочи температура воздуха будет в пределах 6–8 градусов тепла, ночью — от 1 до 6 градусов тепла. Норма вернется на курорт только в самом конце второй декады апреля»,— отметил господин Шувалов.

Несмотря на понижение температуры воздуха, аграрии не ожидают негативных последствий для урожая субтропических культур. По словам генерального директора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрея Платонова, понижение температуры не критично.

«Если и повлияет понижение температуры, то очень незначительно на урожайность субтропических культур. Те, которые произрастают на территории курорта,— хурма, инжир, гранаты, цитрусовые — цветут позже, пик цветения приходится на вторую половину, даже на конец апреля и май месяц. Критических факторов, которые могли бы повлиять на урожай, нет»,— пояснил господин Платонов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте планируют выращивать бананы, чтобы заменить импорт из Южной Америки. Первый урожай ожидается в конце 2025 года или начале 2026-го, а строительство плантаций начнется во второй половине мая этого года.

Мария Удовик