На территории Сочи планируют выращивать бананы

В Сочи планируют выращивать бананы, чтобы заменить импорт из Южной Америки. Первый урожай ожидается в конце 2025 года или начале 2026-го. Об идее местные инициаторы рассказали министру сельского хозяйства, а затем прокомментировали для «Ъ FM».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О масштабах, сопоставимых с нынешними объемами импорта — 1,5 млн тонн по итогам 2024 года, — речь пока не идет, отмечается в публикации. Тем не менее, разработчики проекта уверены, что бананы способны адаптироваться к сочинскому климату. В ботанических садах соглашаются с этой оценкой, однако прогнозировать стоимость продукции на прилавках пока не готовы.

Как отмечает гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий, стоимость российского банана неизбежно будет выше импортного. Урожайность бананов, даже при благоприятных условиях, в пять раз ниже, чем у тепличных овощей, таких как томаты или огурцы, уточнила спикер. Кроме того, бананам требуется более длительный сезон для созревания. Таким образом, считает госпожа Козий, их цена, скорее всего, будет примерно в пять раз выше зимних цен на огурцы или помидоры.