С начала сезона в Петербурге насчитали более 2500 нарушений у водителей СИМ

Жители Санкт-Петербурга допустили 2510 нарушений правил дорожного движения во время езды на элетросамокатах. Контроль пользователей вели с 6 марта, с начала сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В городском комитете по транспорту уточнили, что чаще всего петербуржцы не спешивались на пешеходном переходе (2077 случаев). На втором месте по количеству нарушений поездки вдвоем или втроем (225). Также зафиксировано 127 нарушений, когда электросамокат брали в аренду несовершеннолетние.

За этот период специалисты выписали 1004 штрафа на 3,7 млн рублей. Из-за выявленных нарушений 89 аккаунтов заблокировали, вынесено 229 предупреждений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС намерен разобраться в причинах поджога десяти электросамокатов.

Татьяна Титаева