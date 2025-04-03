Петербургский ЗакС намерен разобраться в причинах поджога десяти электросамокатов

На инцидент с поджогом десяти электросамокатов в Санкт-Петербурге обратило внимание Законодательное собрание. Городской парламент намерен разобраться в причинах происшествия на проспекте Ударников, сообщил депутат («Единая Россия») Алексей Цивилев.

Парламентария интересует, почему агрессия злоумышленника была направлена именно на СИМ, была ли это личная неприязнь или же протест против сервисов кикшеринга.

«Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры тоже планирует пригласить мужчину для дачи пояснений. Цель — не оправдать поступок, а понять корни конфликта, чтобы предотвратить подобное в будущем»,— написал депутат.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге десяти электросамокатов. Полиции он заявил, что таким способом решил избавить город от большого количества СИМ.

Татьяна Титаева