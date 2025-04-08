Amnesty: число смертных казней в 2024 году достигло максимума за 10 лет

Число задокументированных смертных казней в мире в 2024 году достигло максимума почти за десять лет, следует из материала правозащитной организации Amnesty International. В прошлом году казнили 1518 человек, в 2015-м — 1634. Большинство казней (91%) провели в Иране, Ираке и Саудовской Аравии. Из общего числа казненных людей 40% были приговорены за преступления, связанные с наркотиками.

В отчете организации указывается, что в представленные цифры не вошли «тысячи людей», которые были казнены в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Amnesty также не смогла получить достоверные данные о казнях в Палестине и Сирии из-за продолжающихся там военных конфликтов.

На Иран, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 1380 казней. Отмечается, что число казней в Ираке увеличилось почти в четыре раза, в Саудовской Аравии — в два раза. В Иране казнили на 119 человек больше, чем в предыдущем году. Тем не менее Amnesty указывает, что в 2024 году смертные приговоры приводились в исполнение всего в 15 странах — такой рекордно низкий показатель фиксируется организацией второй год подряд.

Полина Мотызлевская