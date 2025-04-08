В Петербурге пресекли деятельность банды мошенников с автомобильной страховкой

Оперативники провели 22 обыска и доставили в отделы для проведения следственных действий 26 человек в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с автомобильной страховкой (ч. 4 ст. 159.5 УК). Об этом сообщили 8 апреля в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Согласно материалам следствия, 18 сентября 2024 года участники преступной группы инсценировали ДТП с участием автомобиля Mercedes, принадлежащего одному из мошенников. После этого фиктивные документы предоставили в страховую компанию и 18 октября того же года получили выплаты в размере 400 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала серийную мошенницу из Ленобласти, обманувшую десять пенсионеров.

Артемий Чулков