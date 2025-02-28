Полиция задержала серийную мошенницу из Ленобласти, обманувшую десять пенсионеров

Сотрудники правопорядка 27 февраля у дома 69 по Фурштадской улице задержали 23-летнюю девушку из Ленобласти, подозреваемую в мошенничестве, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На счету злоумышленницы как минимум десять обманутых пенсионеров. Все началось с того, что 23 февраля в полицию с заявлением обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в доме 10 по Ботанической улице.

По ее словам, в период с 19 по 22 февраля ей на телефон звонили неизвестные, которые обещали защитить ее сбережения. В течение нескольких дней потерпевшая передала курьеру мошенников 1,72 млн рублей.

Днем ранее к правоохранителям обратилась 89-летняя пенсионерка, проживающая в доме 29 по улице Типанова. Она рассказала, что 21 февраля ей на телефон позвонил неизвестный и убедил передать курьеру 430 тыс. рублей.

В среду, 26 февраля, в полицию обратился 79-летний пенсионер, проживающий в доме 164 по проспекту Маршала Жукова. У него аналогичным образом выманили 700 тыс. рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудников научной организации в Петербурге задержали по делу о мошенничестве.

Андрей Маркелов