Депутат Казгордумы с долгами на 192,9 млн рублей подал иск о своем банкротстве

Депутат Казанской городской Думы Максим Леонтьев обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о собственном банкротстве. В материалах дела говорится, что господин Леонтьев имеет долги на сумму 192,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 26 марта 2025 года. Суд также постановил истребовать от Информационного центра МВД по Татарстану информацию о наличии или отсутствии судимости, привлечении к административной ответственности за мелкое хищение, уничтожение имущества или преднамеренное банкротство, а также сведения о месте регистрации.

По информации на сайте мэрии Казани, Максим Леонтьев с 2014 года является директором ООО «Строительная Компания Экострой». По данным портала Rusprofile, господин Леонтьев был учредителем организации до июня 2024 года.

В ноябре 2024 года пресс-служба СУ СК России по Татарстану сообщила, что в 2017-2019 годах «Строительная Компания Экострой» внесла в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с шестью контрагентами и уклонилась от уплаты НДС на 174 млн руб. В ходе следствия, задолженность была погашена, а уголовное дело прекратили. Сейчас организация находится в процессе банкротства.

Ранее стало известно, что «Строительная Компания Экострой» подала иск к «Нижнекамскнефтехиму» на 612 млн руб.

Диана Соловьёва