Власти Екатеринбурга присвоили 37 ветеранам звания почетных граждан города

Всем 37 участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают в столице Среднего Урала, присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». Соответствующий проект решения поддержали все 28 депутатов гордумы, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что мэрия провела «серьезную работу» по сбору, обобщению, анализу сведений о ветеранах. Он заверил, что всем участникам ВОВ вручат награду до празднования 9 Мая. «Успели изготовить знаки, получим их на этой неделе, организуем коллективное вручение на мероприятиях с очным участием фронтовиков. Тем, кто не сможет присутствовать, сделаем это на дому»,— отметил господин Орлов.

Мэр подчеркнул, что на выплаты 37 почетным гражданам Екатеринбурга будет предусмотрено 17,5 млн руб. Алексей Орлов добавил, что средства начнут поступать с 1 апреля 2025 года. «Решение думы позволит не только предоставить ветеранам предусмотренные меры социальной поддержки, но и отдать дать уважения тем, кто не щадил себя на полях сражений, служил священному делу защиты Отечества»,— сказал он.

Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» за всю историю его существования были удостоены 102 человека. В 2024 году его обладателем стал 100-летний ветеран ВОВ Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года. Награда дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу Министерства обороны РФ о присвоении ветеранам звания почетных граждан регионов и населенных пунктов, в которых они проживают. Власти Свердловской области рекомендовали присвоить почетные звания всем участникам ВОВ, которые зарегистрированы на территории субъекта.

Василий Алексеев