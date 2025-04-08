Паводок в бассейне реки Амур изолировал шесть населенных пунктов

В Амурской области шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за разлива рек, сообщил во вторник, 8 апреля, региональный минтранс. Вечером понедельника паводок размыл дорогу в Свободненском районе, в связи с чем отрезанными от сообщения оказались села Талали, Сукромли, Семеновка, Маркучи, Климоуцы и Новостепановка.

Через разрушенный участок дороги людей перевозят на снегоболотоходе, также между Свободным и размытым участком дороги курсирует автомобиль районной администрации. Дорожники приступили к ремонту размытого участка трассы. Обеспечить бесперебойный проезд транспорта планируют до конца дня. Водителей просят быть внимательными.

«В связи с началом таяния льда в водоемах и на полях возможны временные подтопления проезжей части. Если вы стали свидетелем подобной ситуации, пожалуйста, сообщите об этом в ЕДДС. Будьте предельно осторожны, особенно при движении в темное время суток», — обратилось к водителям областное правительство.

На заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в правительстве Приамурья в феврале 2025 года сообщалось, что весной талыми водами может подтопить низменные участки в 26 муниципалитетах Приамурья. Количество осадков за зиму на большей части территории региона составило от 90% до 210% климатической нормы. Максимальное количество снега пришлось на центральные и южные районы.

Анна Яшина, Благовещенск