Сочи вошел в топ направлений для аренды апартаментов

В апреле Сочи занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов в апреле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Второе место в топе направлений заняла Москва. Столица России собрала 9% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для аренды апартаментов в апреле также вошел еще один город Краснодарского края. В Краснодаре, который занял восьмое место, путешественники бронируют апартаменты в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик