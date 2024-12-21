Пришедшая к власти в Сирии группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) назначила министра иностранных дел. Эту должность во временном правительстве займет Асад Хасан аш-Шибани, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. 12 декабря российские власти установила контакты с политическим комитетом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ). Владимир Путин сказал, что не считает происходящее в Сирии поражением России.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Дамасскую сталь ищут в Африке».