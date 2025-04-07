Возглавляющий реготделение «Родины» мэр Тамбова вступает в «Единую Россию»

Мэр Тамбова Максим Косенков, возглавляющий реготделение партии «Родина» с 2016 года, принял предложение врио губернатора Евгения Первышова вступить в «Единую Россию». Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Тамбова Максим Косенков (слева) на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым (справа)

Фото: из Telegram-канала Максима Косенкова Мэр Тамбова Максим Косенков (слева) на встрече с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым (справа)

Фото: из Telegram-канала Максима Косенкова

«В последние годы наша страна столкнулась с серьезными вызовами, и сегодня как никогда важно объединение вокруг общих целей. Мы живем во время, когда от каждого из нас зависит будущее — не только свое, но и всей России. Именно поэтому я принял решение вступить в партию "Единая Россия", политическим лидером которой является наш президент Владимир Путин»,— объяснил свое решение господин Косенков и добавил, что для него важна открытость «ЕР» к сотрудничеству со всеми, «кто действует во благо жителей, и при этом остается надежной опорой курса, объединяющего всю страну».

Максиму Косенкову 49 лет. Он родился в Тамбове, получил юридическое образование в Тамбовском государственном техническом университете. Начал работать в мэрии облцентра в 1994 году. В 2005–2008 годах возглавлял горадминистрацию впервые. В 2009–2014 годах находился в заключении в мордовском лечебно-исправительном учреждении. Изначально его приговорили к девяти с половиной годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и похищение человека (ст. 126 УК РФ). В июне 2013 года Московский горсуд пересмотрел дело и снял с господина Косенкова обвинения по первой статье, сократив срок до семи лет и семи месяцев. В апреле 2014 года Верховный суд Мордовии удовлетворил ходатайство защиты о его условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2020 года партия «Родина» победила на выборах в гордуму Тамбова, получив 26 из 36 мандатов. В октябре того же года Максим Косенков занял пост первого замглавы облцентра, в ноябре стал врио руководителя горадминистрации. Чиновник погасил свою судимость и добился ее снятия, но это не вернуло ему возможность участвовать в выборах. В декабре 2021 года депутаты гордумы утвердили изменения в устав Тамбова, согласно которым могли назначать глав администрации облцентра. В феврале 2022 года в этой должности утвердили господина Косенкова.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова