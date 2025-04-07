В Петербурге падение облицовки с крыши детсада на голову ребенку стало уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения облицовки с крыши детского сада на голову ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСК СК РФ по городу.

Инцидент произошел утром 7 апреля. После случившегося семилетний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В данный момент расследуется уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в одной из школ Петербурга игровой тир рухнул на голову ребенку.

Дарья Астанина