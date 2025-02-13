В одной из школ Петербурга игровой тир рухнул на голову ребенку, СК проводит проверку

В одной из школ Фрунзенского района незакрепленный тир травмировал ученика — конструкция упала второкласснику на голову. Ребенок был госпитализирован, а по факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

По данным следствия, сотрудники школы без надлежащего согласования допустили установку игрового тира на втором этаже здания. При этом отмечается, что конструкция «не была закреплена должным образом».

«В результате отсутствия необходимого контроля за данной конструкцией, она упала на ученика второго класса. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями»,— сообщили в ведомстве.

Произошедшее стало поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что травмирование петербургского школьника молотком привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Дарья Астанина