Продюсеру «Вия» Петрухину дали четыре года

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил продюсера и режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии строгого режима. Как говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, он признан виновным по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему также назначен штраф, сумма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Петрухин в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Петрухин в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В суде отметили, что ему не удалось довести правонарушение до конца по независящим обстоятельствам. Подробности дела не раскрываются.

Алексей Петрухин — продюсер фильма «Вий» 2014 года. За эту картину он получил премию «Блокбастер» в номинации «Продюсер года». Петрухин также создал кинокомпанию «Русская Фильм Группа» (картины «Последний искатель», «Отряд Светлячков», «Туфельки», «Последнее испытание»). Он также выступил автором сценария, режиссером и продюсером фильма «Училка» 2015 года.

Петрухина отправили под домашний арест 17 октября 2023 года. Тогда ему инкриминировали дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В апреле прошлого года обвинение изменили на посредничество во взяточничестве.