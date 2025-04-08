Легковушки съезжают вниз

Продажи новых легковых автомобилей в Северо-Западном федеральном округе за январь — март 2025 года сократились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В первом квартале текущего года в округе был зарегистрирован 27 191 легковой автомобиль, в марте — 9350. Наибольшее падение среди регионов показали Калининградская область и Санкт-Петербург: –31 и –30% соответственно. При этом количество продаж в СЗФО увеличилось по сравнению с февралем на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В структуре продаж на российские автомобильные бренды приходится 23% (7972 шт.), на иномарки — 77% (19 219 шт.)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В структуре продаж на российские автомобильные бренды приходится 23% (7972 шт.), на иномарки — 77% (19 219 шт.)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В марте в Северо-Западном федеральном округе было зарегистрировано 9350 машин, что на 44% меньше чем за аналогичный период прошлого года (16 810 штук) и на 10% больше чем в предыдущем месяце (8527 штук), следует из отчета «Автостат Инфо», предоставленного «Ъ-СПб». Продажи иномарок упали на 50% (6502 штук в марте 2025-го); российских брендов — на 25% (2848).

В первом квартале был продан 27 191 автомобиль, что на 27% меньше чем в январе — марте 2024-го (37 064). В структуре продаж на российские бренды приходится 23% (7972), на иномарки — 77% (19 219).

В общем рейтинге продаж лидирует Lada: 6726 авто за январь — март, на 14% меньше год к году, в первом квартале 2024 года было зарегистрировано 7779 машин. Самой популярной моделью в марте стала Lada Vesta. Доля рынка бренда выросла с 20,3% (результат на март 2024 года) до 25,3% (в марте 2025-го).

В первой пятерке топ-30, которая не меняется несколько месяцев, Haval (4369 штук), Chery (2754), Geely (2022) и Changan (1635). При этом продажи всего топ-5 сокращаются. Наибольшее падение показал бренд Geely, оно составило 55%, однако марка продолжает оставаться на четвертом месте рейтинга последние 12 месяцев. Рост на 61% показал бренд Belgee, который находится на шестой строчке, в первом квартале 2025-го был реализован 851 автомобиль против 530 в 2024-м.

Продажи моделей марки Solaris, которую выпускает «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai), в январе — марте 2025 года составили 444 единицы (+2120%). Такая результативность связана с тем, что бренд вышел на российский рынок только в феврале прошлого года. До этого предприятие не работало с марта 2022 года и до продажи в конце 2023-го. Отгрузку машин бренда Solaris АГР начал в марте 2024-го.

Наибольшее падение за первый квартал показали региональные рынки Калининградской области, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Мурманской и Ленинградской областей. В Калининградской области за январь — март было продано 5604 машины: количество регистраций снизилось на 31%. При этом рынок в марте прибавил 16% по сравнению с февралем.

В Петербурге число продаж сократилось на 30%: 11 263 автомобиля в первом квартале 2025-го против 16 039 в первом квартале 2024-го. В марте в городе было продано на 10% больше авто чем в феврале: 3832 против 3480 штук.

Надежда Ярмула