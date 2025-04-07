Акционерам Positive Technologies не выплатили дивиденды

Несмотря на рост прибыли компании Positive Technologies по МСФО, по данным управленческой отчетности компания показала чистый убыток, в связи с чем дивиденды акционерам по итогам 2024 года выплачивать не стала. Отношение чистого долга к EBITDA высокое, хотя уже в первом квартале начало снижаться. По МСФО некоторые показатели компании заметно выросли, однако по числу новых клиентов поставленный ранее план достигнут не был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с основными показателями финансовой отчетности по МСФО компании Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI). Компания отчитывается о росте выручки на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 24,5 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО компании составила 3,7 млрд руб., при маржинальности на уровне 15%, однако чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC, не учитывает инвестиции в новые направления и разработки) оказалась отрицательной: чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд руб. «Следуя дивидендной политике, руководство компании не планирует выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 года в 2025 году»,— сказано в пояснении к отчетности компании.

Валовая прибыль отгрузок (управленческий показатель) по итогам года составила 22,8 млрд руб. EBITDA компании составила 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%. При этом управленческий показатель с вычетом разницы между «отгрузками» и «выручкой» и суммой капитализируемых расходов (EBITDAC) оказался отрицательным и составил 1,2 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец 2024 года составило 2,97. Однако в компании указывают, что на конец первого квартала 2025 года этот показатель уже опустился ниже 1,9.

«На фоне общего увеличения долгового портфеля Positive Technologies улучшила его структуру, снизив зависимость от краткосрочных банковских кредитов. С этой целью в 2024 году были размещены два выпуска облигаций, позволяющих компании привлекать долгосрочное финансирование на более комфортных и предсказуемых условиях. Доля облигаций в общем портфеле заимствований по состоянию на конец отчетного периода составила 64%»,— отметили в PT.

К основным операционным расходам, которые выросли по итогам года на 60%, компания отнесла R&D и технологические инфраструктурные проекты.

В структуре продаж продуктами, показавшими наибольший вклад в общий результат, стали MaxPatrol SIEM (24% от объема оплаченных отгрузок), MaxPatrol VM, PT Application Firewall (11%), PT Network Attack Discovery (10%).

«Новое решение PT NGFW, массовые продажи которого начались в ноябре, продемонстрировало рекордный старт: 1,2 млрд руб., или 5% от общего объема отгрузок»,— отмечает пресс-служба компании. В 2024 году Positive Technologies приобрела белорусскую компанию «Вирусблокада», анонсировала новый продукт PT Dephaze, запустила новые сервисы PT Knockin и PT Data Security. При сформированной на период 2024–2025 годов цели по привлечению 2 тыс. новых заказчиков за минувший год удалось привлечь только 459.

Ключевыми финансовыми задачами для компании в 2025 году называется возвращение в положительную зону NIC и обеспечение возможности выплачивать дивиденды акционерам.

Филипп Крупанин