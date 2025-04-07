У дочерней компании Porsche арестовали долю за долги перед ГАЗом

Компании Porsche Zentrum Hoppegarten GmbH и Porsche Financial Services GmbH подали иски к судебным приставам, ведущим исполнительное производство по задолженности Volkswagen перед Горьковским автозаводом. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с германского автоконцерна в Нижнем Новгороде взыскали 16,9 млрд руб. в пользу ГАЗа за прекращение поставок двигателей после начала СВО. В декабре прошлого года нижегородский арбитражный суд выдал исполнительный лист на сумму задолженности.

Как следует из картотеки судебных дел, в рамках взыскания долга был наложен обеспечительный арест на 100% доли в ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» номинальной стоимостью 5,1 млн руб. Также судебные приставы запретили компании Volkswagen и структурам Porsche отчуждать свои доли в уставном капитале российской «дочки». Налоговой службе запрещено регистрировать любые изменения в ЕГРЮЛ по отчуждению доли в этом обществе, в том числе его реорганизацию или ликвидацию.

Германские структуры Porsche просят арбитражный суд Москвы отменить наложенные запреты в отношении «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», признав незаконными действия судебного пристава-исполнителя. Отдельный иск к нему заявило и ООО «Порше Руссланд».

Иван Сергеев