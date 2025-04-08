Строительные леса — к храму

Благотворительный фонд «Воскресенский собор», соучредителями которого являются вице-президент «Роснефти» Геннадий Букаев и супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, приступил к продолжению строительства одноименного православного храма на Комсомольской улице в Уфе. Здание, которое возводилось в 2003-2008 годах, частично функционирует, но в нем необходимо провести внутренние работы и проложить коммуникации. Общий объем финансовых затрат оценивается в 1 млрд руб., а срок проведения работ — до пяти лет. Настоятель собора Михаил Поликаровский сообщил Ъ, что большой объем работы касается актуализации проектной документации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В Уфе возобновили строительство Воскресенского собора, расположенного на Комсомольской улице. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. «Объем работ предстоит значительный — необходимо отштукатурить около 15 тысяч кв. м. Параллельно завершается монтаж системы электроснабжения»,— отметил господин Тарасов. Глава района также пояснил, что из-за проведения работ прихожане не смогут отметить Пасху в основном помещении религиозного здания. «Богослужение будет организовано в отдельном помещении собора — приделе Казанской иконы Божией Матери, который вмещает около 120 человек»,— написал Антон Тарасов.

Воскресенский кафедральный собор был возведен в Уфе в 1841 году. В начале 1930-х годов он был уничтожен. Спустя 20 с небольшим лет на его месте был построен Башкирский театр драмы. Летом 2003 года началось строительство копии собора на Комсомольской улице. Как тогда сообщалось, деньги на стройку выделил бывший совладелец Центркомбанка (лицензия отозвана в 2016 году) Сергей Веремеенко, который в тот год составлял конкуренцию Муртазе Рахимову на выборах президента республики (оба кандидата прошли во второй тур, с которого господин Веремеенко снялся добровольно). В 2008 году, когда было возведено само здание, строительство было остановлено, но около трех лет назад в соборе начали проводить богослужения. Девять лет спустя в интервью «Реальному времени» господин Веремеенко говорил, что в строительство собора направил около 200 млн руб. и планирует продолжить финансирование работ. Для этого им был создан фонд «Имэн кала», который, по словам Сергея Веремеенко, должен был финансово помочь возведению различных знаковых объектов в Уфе, включая Воскресенский собор и мечеть Ар рахим. Однако, с тех пор публичной информации о работе фонда в этом направлении не было. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Имэн кала» по-прежнему существует.

В начале декабря 2024 года тема завершения строительства Воскресенского собора вновь стала публичной. Этому способствовал визит президента Владимира Путина на спортивный форум «Россия — спортивная держава». Мероприятия проходили во Дворце борьбы, расположенном неподалеку от здания православного собора. Тогда же был создан благотворительный фонд «Воскресенский собор», соучредителем которого стали вице-президент компании «Роснефть» Геннадий Букаев и супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Генеральным директором фонда является владелец уфимской строительной компании «Стройтех» Рустам Ульмасов. В середине марта господин Ульмасов был награжден орденом Салавата Юлаева.

Господин Букаев тогда сообщал, что «что посильную помощь внесу не только я, но и другие финансово состоятельные выходцы и жители Башкортостана, а также неравнодушные граждане».

Настоятель Воскресенского собора Михаил Поликаровский сообщил «Ъ», что «работы предстоит еще много». «По предварительным срокам, для полного завершения работ потребует от трех до пяти лет. Ситуация сложнее, чем кажется. Дело в том, что за эти годы изменились многие нормативные требования, СНИПы. После реконструкции изменилась Комсомольская улица: дорожное плотно стало выше. Поэтому много времени занимает работа с проектной документацией. Многих документов нет. Раньше, условное говоря, карандашом на листочке рисовали, а теперь необходимо переводить в цифровой формат»,— пояснил собеседник.

Дозвониться до генерального директора «Воскресенского собора» Рустама Ульмасова вчера не удалось.

Ранее Рустам Ульмасов сообщал «Башинформу», что «в техническом плане работа непростая, поэтому по времени это не так быстро». Общая стоимость строительных работ оценивалась примерно в 1 млрд руб.

Булат Баширов