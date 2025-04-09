С 9 по 11 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Российский международный энергетический форум — 2025. «Ъ-СПб» поговорил с генеральным директором компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергеем Воронковым о тенденциях модернизации энергетического комплекса в стране, о том, почему от производства электроэнергии зависит цифровизация и как актуальная энергоповестка отражена в конгрессной программе и экспозиции форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко На форуме ожидается свыше 8 тыс. специалистов из более чем 40 регионов РФ и 12 стран Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко На форуме ожидается свыше 8 тыс. специалистов из более чем 40 регионов РФ и 12 стран Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

— Какие вопросы энергетической повестки являются ключевыми в 2025 году?

— Энергетика — важнейший сектор, обеспечивающий функционирование и развитие всех отраслей российской экономики: от оборонно-промышленного комплекса до сельского хозяйства, ЖКХ и транспорта. Россия — одна из немногих стран в мире с энергетическим суверенитетом. Стратегическая задача заключается в его поддержании и совершенствовании.

Правительство России утвердило новую «дорожную карту» по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» в части совершенствования законодательной базы и устранения административных барьеров. В результате реализации плана должны быть созданы условия для вывода на рынок новых технологических продуктов и услуг, выхода на рынок субъектов новых видов предпринимательской деятельности и применения новых бизнес-моделей. Для этого требуется формирование необходимого нормативного правового регулирования, а также условий для разработки и продвижения передовых технологических решений. Речь идет о корректировке и опережающем принятии новых технических требований (технических регламентов и стандартов), чтобы гарантировать качество создаваемой продукции и безопасность общества при ее потреблении. В 2025 году на энергетические технологии выделят более 28 млрд рублей.

— Как актуальные вызовы отразились в программе РМЭФ?

— В 2024 году в стране зафиксирован рекордный уровень потребления энергии. Он вырос на 3,1% и составил 1,192 трлн кВт•ч. На 2,9% выросло и производство электроэнергии. Этот ресурс становится все более востребованным в связи с промышленной трансформацией, запуском отечественных импортозамещающих производственных линий, активным ростом оборонно-промышленного комплекса. Электроэнергия — важнейший компонент развития IT. Все более сложные системы, в частности развитие искусственного интеллекта, требуют новых мощностей. Поэтому естественными процессами для отечественного ТЭК становятся модернизация инженерной инфраструктуры и цифровая трансформация. Эти тренды будут важными треками конгрессной программы РМЭФ-2025. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Энергетика будущего: устойчивое развитие, инновации и глобальные вызовы».

Среди других тем — тарифное регулирование, вопросы законодательства, устойчивое развитие, локальная энергетика и современные модели энергоснабжения труднодоступных и изолированных территорий.

— То есть вопрос неравномерного развития энергетического комплекса в стране будет также затронут?

— Конечно. Россия — самая большая страна по площади в мире. Наши соотечественники проживают, в том числе, в районах Крайнего Севера, сибирской тайги, Дальнего Востока, гор Кавказа. Уровень развития энергетической инфраструктуры там пока отстает от общероссийского. Правительство ежегодно выделяет более 3 млрд рублей на поддержку ТЭК этих территорий. Участники РМЭФ обсудят эффективные стратегии развития энергосистемы в регионах.

— Какое внимание будет уделено вопросам безопасности энергообъектов?

— Безопасность объектов критической инфраструктуры остается крайне актуальной темой в нынешних геополитических реалиях. Энергетическая инфраструктура нашей страны практически ежедневно подвергается атакам. Противодействие диверсиям и их предотвращение — глобальная стратегическая задача. В текущих условиях функционирование и развитие энергетической инфраструктуры неразрывно связаны с вопросами обеспечения безопасности на трех уровнях: внешнем, технологическом и информационном.

Трек «Безопасность объектов ТЭК» войдет в конгрессную программу РМЭФ. Новые вызовы, с которыми сегодня сталкивается весь топливно-энергетический комплекс нашей страны, определяют и новые приоритеты в применении технических средств обеспечения безопасности объектов. В этой связи в рамках выставочной части форума компания «ОВК "Бизон"» впервые организует специализированную экспозицию «Комплексные системы защиты объектов ТЭК». Цель мероприятия — представить прорывные технологии, способные обеспечивать не только непосредственную защиту от внешних угроз, но и формировать превентивный контур их недопущения, повышать устойчивость всего комплекса мер защиты и безопасности.

Приятно, что на специализированной экспозиции будут выставлены разработки российских производителей, которые наверняка найдут применение в работе служб безопасности объектов электроэнергетики и ТЭК. Участники представят средства защиты критических объектов от атак БПЛА, незаконного проникновения, системы мониторинга и пожаротушения.

— Раз мы перешли к выставке, сколько участников вы ожидаете?

— На одной площадке с РМЭФ-2025 пройдет несколько проектов с совместной экспозицией. Выставка «Энергетика и электротехника», Международная выставка «ЖКХ России», Международная выставка «Сварка/Welding», Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии», выставка инноваций Hi-Tech, а также Петербургская техническая ярмарка соберут более 200 участников из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. На форуме ожидается свыше 8 тыс. специалистов из более чем 40 регионов РФ и 12 стран. Площадь экспозиции превысит 8 тыс. кв. м.

— Что ждет посетителей выставочного раздела?

— Новейшие достижения и технологии в области автоматизации процессов в энергетике, электротехнического оборудования и электродвигателей, программного обеспечения для управления жилищно-коммунальными службами, представленные ведущими отечественные и зарубежными компании. Следует отдельно выделить коллективный стенд «Китайского машиностроительного общества».

Экспоненты также продемонстрируют современные образцы отечественной коммунальной техники, системы лазерной очистки, инновационные материалы и покрытия для энергетики, судостроения, нефтегазовой отрасли; оборудование, материалы и технологии для сварки, резки, наплавки. Одними из самых зрелищных мероприятий выставочной программы будут демонстрационные сварочные работы в павильоне и мастер-классы по цинкированию.

В Центре деловых контактов уже зарегистрировано свыше 1000 прямых переговоров поставщиков инновационных решений в сфере ТЭК и ЖКХ и крупнейших российских заказчиков.

— Как готовится к участию в форуме Петербург?

— РМЭФ-2025 проводится при всесторонней поддержке правительства Санкт-Петербурга. Его представители примут участие в открытии форума, обходе экспозиции и конгрессных мероприятиях. Ведущие петербургские предприятия сферы ТЭК и ЖКХ представят новейшие достижения и разработки на выставке. Запланированы экскурсии для специалистов на промышленные предприятия Северной столицы.

В год празднования 80-летия Победы в рамках форума состоится выставка «Энергия Победы. Восстановление», которая представит редкие архивные материалы и экспонаты периода блокады Ленинграда и последующего восстановления энергетической системы города в послевоенные годы.

Документы, собранные на экспозиции, расскажут о подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны, например, о прокладке подводного кабеля по дну Ладожского озера и строительстве высоковольтных линий передачи по льду. Особое внимание будет уделено их самоотверженной работе в послевоенные годы, направленной на возрождение города и его инфраструктуры. Многие материалы экспозиции (уникальные планы, приказы и отчеты) будут продемонстрированы широкой публике впервые. Это дань памяти героическому труду энергетиков, внесших неоценимый вклад в сохранение и восстановление энергосистемы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

— Как организована молодежная программа?

— Она, как обычно, весьма разнообразна. Студенты петербургских вузов и колледжей, каждый год проявляющие большой интерес к РМЭФ и его молодежной программе, смогут посетить выставочную часть форума, а также принять участие в мероприятиях конгрессной программы. Одной из глобальных стратегических задач наших проектов считаю популяризацию инженерных и рабочих специальностей, содействие обучению и воспитанию новых высококвалифицированных кадров. Поэтому молодежная программа — обязательная часть всех проектов «Экспофорума».

Беседовала Василиса Мотова