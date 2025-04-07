Олег Дерипаска пошел против разведки

Олег Дерипаска подал иск против британских бизнес-разведчиков из-за сомнительного документа в суде. Бизнесмен требует раскрыть источник файла, на который опирались в процессе против него. Речь идет о споре с бывшим замминистра финансов Владимиром Чернухиным. Он заявил, что контролировал половину одного из активов Дерипаски — «Трехгорной мануфактуры». Чтобы вернуть долю, Чернухин обратился к юристам Quinn Emanuel. Те передали в суд отчет, где стоимость доли оценивалась почти в $400 млн. Документ поступил от CT Group — это международная компания, которая занимается бизнес-разведкой. Выяснилось, что отчет вызывает вопросы: он датирован 2016-м годом, но ссылается на бумаги из 2018-го. Теперь миллиардер требует от CT Group объяснить, откуда взялась эта бумага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как должна работать бизнес-разведка? И что бывает, когда она выходит за рамки, рассказал глава компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров: «Любая доказательная база должна быть подтверждаема, достаточна для того, чтобы сделать те или иные выводы, достоверна, получена из легальных источников — государственные автоматизированные системы и информационные сервисы, которые на сегодняшний день имеются, например, налоговая, пенсионные фонды, фонды социального страхования, международные реестры юридических лиц. Это может быть активная бизнес-разведка, то есть выезды на место, проведение переговоров, интервью. Или наведение справок. Опять же специалист по бизнес-разведке — это прежде всего просто человек, не имеющий какого-то отдельного направления, лицензии и тому подобных вещей, то есть как обычный гражданин он действует на основании договора со своим поручителем. В основном это все открытые реестры.

Как правило, если информация добыта из нелегального источника или с нарушением процедуры, то она максимум ложится в качестве информационного подкрепления при личных переговорах между двумя сторонами сделки. Либо она может явиться уже возможным объектом для публикации, на который впоследствии можно опереться, в качестве вброса, то есть если вы те материалы, которые получили нелегально, где-то там в Telegram-каналах или в иных местах опубликовали, впоследствии, когда вы проводите исследование открытых источников информации, вы можете случайно на эту же самую публикацию наткнуться и сделать на нее отсылку».

Скорее всего, цель юристов Дерипаски — «отбить» доказательство, чтобы остановить процесс. И уголовной ответственности бизнес-разведчики не понесут, считает адвокат, партнер бюро NSP Илья Рачков: «Вопрос об использовании доказательств, полученных от бизнес-разведки, это вопрос о так называемой допустимости доказательств. То есть если они получены при помощи слежки, подкупа людей, которые за деньги раскрывают информацию, то, в принципе, такое доказательство использовано в процессе быть не может.

Может ли суд обязать компанию раскрыть, как и откуда она получила документ? Да, но при условии, что это не создает угрозы безопасности тому, кто собирал информацию или передавал дальше. Даже если эта угроза есть, не обязательно раскрывать имена тех, кто собирал сведения и передавал дальше, важно понимать, что этот канал утечки в принципе, да, суд может обязать.

Кто в этом случае несет ответственность? И о какой ответственности может идти речь? Все, кто имел отношение к добыванию этой информации незаконным способом, к ее передаче. Я думаю, что именно поэтому юристы Дерипаски преследуют эту фирму. Важно создать прецедент, чтобы было неповадно заниматься подобной слежкой, и потом использовать эти результаты для борьбы с процессуальным противником в суде. Вероятно, речь не идет об уголовном наказании, а о деликте — это доказательство нужно выбить, чтобы оно не использовалось в процессе против Дерипаски.

Речь идет о каких-то репутационных издержках для этой фирмы. То есть, естественно, если ее ославят как юридическую фирму, которая собирает вот такие вот доказательства, полученные незаконным путем, гораздо более далеко идущие последствия — репутационные издержки».

В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем «Трехгорки» и обязал структуру Дерипаски выплатить тому $95 млн. Миллиардер не согласился с решением суда и подал апелляцию, но в феврале 2020-го Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции.

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Илья Сизов