Олег Дерипаска порадовался компенсации

Олег Дерипаска рад победе над Олегом Тиньковым. Миллиардер защитил свою честь и достоинство в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края. Ответчика обязали выплатить 20 млн руб. Как сообщил “Ъ FM” представитель истца, адвокат Алексей Мельников, основатель «Русала», счел эту сумму достаточно крупной «чему нельзя не порадоваться». Поводом для разбирательства стали прошлогодние комментарии Тинькова в соцсетях. Бывший банкир назвал металлургического магната «олигархом и вором».

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Суд признал эти сведения не соответствующими действительности. Изначально истец требовал компенсацию в 2 млрд руб. Но и окончательным решением в столь уникальном споре он удовлетворен, рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников:

«Люди такого уровня в России обычно не судятся. Как правило, разбирательства происходят со СМИ. Этот процесс шел довольно долго, больше года, потому что сторона Олега Тинькова прибегала к всевозможным ухищрениям. Они затягивали дело, заявляли, что предприниматель живет в Балашихе, хотя официально Тиньков подтверждал, что уехал из России. Были разные интересные моменты, но все равно дело завершилось судебным актом.

Суд удовлетворил иск Олега Владимировича Дерипаски к Олегу Юрьевичу Тинькову и Meta Platforms — владелец сети Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) — о защите чести и достоинства. Поводом была публикация самого Тинькова, не хочу цитировать ее дословно. Смысл в том, что Дерипаска — нехороший человек, а он, Тиньков, — честный предприниматель.

Суд обязал Тинькова и Meta Platforms удалить спорную публикацию, опубликовать опровержение в форме информации о судебном решении, взыскал с Тинькова в общей сумме 20 млн руб. — 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 10 млн руб. в качестве компенсации, подчеркну слово, нематериальных убытков.

Верховный суд объяснил, что в данном случае — это ущерб деловой репутации. Также суд установил судебный астрент — это судебная неустойка — на случай, если ответчики добровольно не исполнят решение суда. Размер неустойки составляет 100 тыс. руб. с каждого из ответчиков за каждый день неисполнения решения суда.

Взыскана сумма по-настоящему значительная. Это не может не радовать. Деньги будут направлены на благотворительные цели».

В марте 2022 года Тиньков, как и многие другие российские бизнесмены, подпал под санкции Великобритании. При этом предприниматель на тот момент уже несколько лет жил в Лондоне. Вскоре бизнесмен выступил с критикой российских властей, отказался от гражданства и продал свою долю в Тинькофф-банке. Как уверял Тиньков, сделка была вынужденной, и он получил всего 3% от реальной стоимости своих акций. В июле 2023 года Великобритания сняла санкции с предпринимателя.

У бывшего банкира еще остаются возможности обжаловать решение по иску Дерипаски, но даже если все инстанции откажут в апелляции, взыскать компенсацию будет непросто, считает партнер коллегии адвокатов Pen and Paper, Сергей Учитель:

«Первый вопрос, каким образом данный спор о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривался по месту жительства истца? Это является прямым нарушением закона.

Подобного рода иски должны рассматриваться по месту нахождения ответчика. В любом случае мы исходим из того, что это лишь решение суда первой инстанции. Как минимум оно подлежит обжалованию в апелляционном и кассационном порядке. Оно еще не вступило в законную силу.

Что касается сумм, закон и право должны действовать не из категории, кто является более обеспеченным, а исходя из конкретного нарушения. И если мы посмотрим на подобного рода иски, когда о защите деловой репутации в суд обращаются те же самые крупнейшие корпорации, еще не было компенсации в десятки миллионов.

Как снимать с Тинькова эту сумму, если он сейчас находится в Британии? Не исключено, что у ответчика могут быть активы на территории Российской Федерации, мы же не знаем — квартиры, машины, все что угодно. Ничего не мешает обратить взыскание на данное имущество в России.

Если же ничего не найдется, для этого также предусмотрена процедура признания решения российского суда на территории иностранного государства. Придется обращаться в иностранный суд для того, чтобы он признал либо не признал данное решение».

За плечами Олега Дерипаски уже семь разбирательств о защите чести и достоинства или о неприкосновенности частной жизни. В 2021 году, например, бизнесмен выиграл дело против внесенного в список экстремистов Алексея Навального, компенсацией был заявлен 1 руб.

А один из процессов — против Насти Рыбки и ее тренера Алекса Лесли — проходил в том самом Усть-Лабинском районном суде. Тогда иск бизнесмена удовлетворили, но запрошенную сумму в 1 млн руб. сократили вдвое.

Ульяна Горелова