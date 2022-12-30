Олег Дерипаска ищет равенства в правах

«Необходимо отказаться от всех химер вредного госкапитализма», — миллиардер Олег Дерипаска предложил разрешить предпринимателям работать в органах власти. Права бизнесменов в законодательстве необходимо уравнять с остальными социальными группами, заявил он в интервью РБК. По мнению господина Дерипаски, представители бизнеса — основные драйверы развития во всех отраслях экономики и жизни страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Инициатива Олега Дерипаски сама по себе перспективная, но нуждается в уточнениях, подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: «Есть такое понятие, как конфликт интересов. Если предприниматель хочет работать в органах власти, то он должен покинуть бизнес, в том числе и как бенефициар отказаться от участия в нем. Он не может быть членом органов управления, совета директоров и так далее. Но сейчас сложилась такая ситуация, что многие предприниматели формально перестали быть таковыми. В связи с санкционным давлением они передали свои права бенефициаров другим лицам, которых не коснулись ограничения, и тем самым вышли из органов управления.

При определенных дополнительных требованиях к такого рода предпринимателям можно снять барьеры на их приход во власть.

Сейчас многие из тех, кого называли и продолжают называть олигархами в Европейском союзе, США и Великобритании, занимают публичные позиции. При этом существующие негласные запреты в России трудно отменить. Это традиция отечественной политической культуры. Что касается гласных, то предприниматели, которые расстались де-юре со своим бизнесом и покинули структуры в органах управления, это настоящий клад, и их даже нужно привлекать к административной работе. Конечно, говорить о том, чтобы председатель совета директоров некой компании был одновременно министром, не приходится. Такого в мире нигде нет».

Во власти катастрофически не хватает людей с предпринимательским опытом, согласна вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Однако она допускает риск того, что бизнес в такой ситуации начнет лоббировать свои интересы: «Есть дефицит кадров из реального сектора, людей, которые реально понимают проблемы, сдерживающие развитие экономики. Была бы совсем другая среда для жизни, если бы в органах власти работали те, кто обладает реальным производственным либо бизнес-опытом. То, что придумывают чиновники, зачастую очень трудно претворять в жизнь.

Кроме того, предприниматели все время находятся в зоне поиска, потому что если ты не бежишь, то твой бизнес просто перестанет существовать. И такая жесткая конкуренция существует все последние десятилетия.

Но, как мы знаем, были случаи, когда отдельные крупные бизнесмены приходили во власть, чтобы лоббировать свои интересы. Очень важно, чтобы такого перекоса не случилось.

В идеале человек, понимая, что он идет в органы власти, должен либо отказаться от своего участия в компании, либо передать свою долю в доверительное управление, либо вообще уйти, чтобы не было конфликта интересов».

По мнению господина Дерипаски, необходимо дать бизнесменам права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет федерации и Государственную думу. Он уточнил, что это основной вопрос на повестке следующих пяти лет. Ранее идею разрешить предпринимателям работать в органах власти в беседе с “Ъ FM” высказывал и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков.

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Сабина Адлейба