Залоговый вычет

В СКР расследуется уголовное дело в отношении бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева. Ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств. Согласно данным с сайта МВД, бизнесмен объявлен в розыск. По данным источников “Ъ”, дело возбуждено по заявлению экс-делового партнера господина Кондрашева Сергея Поволокина. Последний в 2016 году погасил вексель на $9 млн, выданный Петру Кондрашеву другим бывшим совладельцем СМЗ — Игорем Пестриковым. За это он получил в залог 24,99% акций завода, но в итоге они были обращены в доход государства. Господин Поволокин считает, что Петр Кондрашев вместе с группой других лиц обманул его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петру Кондрашеву инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств

Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ Петру Кондрашеву инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств

Фото: Евгений Запискин, Коммерсантъ

В базе данных МВД появилась информация о розыске бизнесмена Петра Кондрашева, бывшего владельца контрольного пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод», а также экс-акционера и директора АО «Сильвинит». В соответствующей карточке указано, что господин Кондрашев «разыскивается по статье УК». Других подробностей уголовного преследования бывшего участника списка Forbes не приводится, сам бизнесмен проживает в Австрии. Розыск возложен на подразделение в структуре управления внутренних дел по Северному административному округу Москвы. По данным знакомых с ситуацией источников, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) могло быть возбуждено по заявлению бывшего делового партнера Петра Кондрашева Сергея Поволокина изначально в отношении неустановленных лиц. Расследованием с ноября прошлого года занимаются следственные органы СКР.

Уже несколько лет господа Кондрашев и Поволокин выясняют отношения в судах. Один из споров касался операций с акциями ОАО «Соликамский магниевый завод».

Соликамский магниевый завод является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом». Выручка в 2024 году — 11,213 млрд руб. (в 2023 году 12,405 млрд руб.), чистый убыток — 1,1 млрд руб. (в 2023 году — чистая прибыль 75 млн руб.)

В 2015 году Петр Кондрашев и на тот момент совладелец СМЗ Игорь Пестриков заключили договор займа, который позже был изменен в вексельное обязательство на $9 млн. В качестве обеспечения его исполнения в залог были переданы принадлежавшие господину Пестрикову более 99,5 тыс. акций ОАО (около 25% от общего пакета). В итоге обязательства Игоря Пестрикова погасил Сергей Поволокин, к которому перешло и право залога на указанный пакет акций.

В 2022 году суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод», принадлежавших в том числе Петру Кондрашеву и Игорю Пестрикову. Суд согласился, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была проведена незаконно, в отсутствие согласия уполномоченного органа федеральной власти. Кроме того, было установлено, что, приобретая акции, господин Пестриков действовал в интересах Петра Кондрашева, а сам договор займа был безденежным. Позже право залога Сергея Поволокина на акции Игоря Пестрикова было прекращено. Последний был признан банкротом, сейчас идет процедура реализации его имущества.

В свою очередь, господин Поволокин потребовал в Замоскворецком райсуде Москвы признать недействительной сделку по исполнению им вексельного обязательства в пользу Петра Кондрашева.

Суд согласился с этими требованиями, отметив в решении, что и господин Кондрашев, и Игорь Пестриков знали, что последний не мог передавать их в залог. В итоге господин Пестриков ввел Сергея Поволокина в заблуждение, а Петр Кондрашев, принимая оплату по векселю, также скрыл существенные данные для сделки. Таким образом, господин Поволокин остался и без денег, и без права обращения залога на 25% акций СМЗ. В заявлении в СКР бизнесмен указал, что Петр Кондрашев и другие связанные с ним лица обманули его и похитили деньги.

Собеседник, знакомый с позицией господина Кондрашева, считает его уголовное преследование необоснованным и незаконным. По его мнению, эти отношения носят гражданско-правовой характер. Кроме того, источник утверждает, что Петр Кондрашев якобы уже исполнил требования господина Поволокина.

Дмитрий Астахов, Пермь