Выручка «Уральских авиалиний» за 2024 год выросла до 143 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка авиакомпании «Уральские авиакомпании» составила 143,4 млрд руб., что на 29,2% больше, чем годом ранее (110,9 млрд руб.), следует из отчетности компании. Как указано в сервисе Центра раскрытия информации, валовая прибыль увеличилась на 45% с 19,9 млрд руб. до 28,9 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ составила 17,4 млрд руб., против 17,1 млрд руб. в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Себестоимость продаж уральской авиакомпании выросла на 25,7%, до 114,5 млрд руб. (91 млрд руб. в 2023 году). За год выросли коммерческие и управленческие расходы компании. Так, рост прибыли от продаж составил 33% (18,8 млрд руб. против 14,2 млрд руб. по итогам 2023 года). Авиакомпания в до 9,7 млрд руб. сократила прочие доходы (21,9 млрд руб. за прошлый отчетный период), а прочие расходы сократились на 9,7% (до 14,6 млрд руб. по итогам 2023 года — 16,1 млрд руб.).

Напомним, в августа 2024 года стало известно, что Сергей Скуратов покидает пост генерального директора авиакомпании, который занимал более 30 лет. В эксклюзивном интервью «Ъ-Урал» Сергей Скуратов рассказал, почему было принято это решение. Главой компании стал Кирилл Скуратов.

Мария Игнатова