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Выручка «Уральских авиалиний» за 2024 год выросла до 143 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка авиакомпании «Уральские авиакомпании» составила 143,4 млрд руб., что на 29,2% больше, чем годом ранее (110,9 млрд руб.), следует из отчетности компании. Как указано в сервисе Центра раскрытия информации, валовая прибыль увеличилась на 45% с 19,9 млрд руб. до 28,9 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ составила 17,4 млрд руб., против 17,1 млрд руб. в 2023 году.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Себестоимость продаж уральской авиакомпании выросла на 25,7%, до 114,5 млрд руб. (91 млрд руб. в 2023 году). За год выросли коммерческие и управленческие расходы компании. Так, рост прибыли от продаж составил 33% (18,8 млрд руб. против 14,2 млрд руб. по итогам 2023 года). Авиакомпания в до 9,7 млрд руб. сократила прочие доходы (21,9 млрд руб. за прошлый отчетный период), а прочие расходы сократились на 9,7% (до 14,6 млрд руб. по итогам 2023 года — 16,1 млрд руб.).

Напомним, в августа 2024 года стало известно, что Сергей Скуратов покидает пост генерального директора авиакомпании, который занимал более 30 лет. В эксклюзивном интервью «Ъ-Урал» Сергей Скуратов рассказал, почему было принято это решение. Главой компании стал Кирилл Скуратов.

Мария Игнатова

Фотогалерея

История Сергея Скуратова в «Уральских авиалиниях»

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Сергей Скуратов был у штурвала компании &quot;Уральские авиалинии&quot; более 30 лет. 8 августа в компании заявили, что он выходит на пенсию

Сергей Скуратов был у штурвала компании "Уральские авиалинии" более 30 лет. 8 августа в компании заявили, что он выходит на пенсию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сергей Скуратов родился в 1950 году в Свердловске в семье авиаработников.

Сергей Скуратов родился в 1950 году в Свердловске в семье авиаработников.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

В 1970 году он с отличием окончил Бугурусланское летное училище. Профессиональный путь начал во втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота на самолете АН-2.

В 1970 году он с отличием окончил Бугурусланское летное училище. Профессиональный путь начал во втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота на самолете АН-2.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

Прошел все этапы карьерного пути пилота на воздушных судах АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1987 году стал командиром Свердловского объединенного авиаотряда.

Прошел все этапы карьерного пути пилота на воздушных судах АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1987 году стал командиром Свердловского объединенного авиаотряда.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» он возглавил в 1993 году.

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» он возглавил в 1993 году.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Господин Скуратов является заслуженным пилотом России, заслуженным работником транспорта РФ, награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», орденом Почета и орденом Дружбы.

Господин Скуратов является заслуженным пилотом России, заслуженным работником транспорта РФ, награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», орденом Почета и орденом Дружбы.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

В 2018 году он удостоился звания Почетный гражданин Екатеринбурга

В 2018 году он удостоился звания Почетный гражданин Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Сергей Скуратов на церемонии вручения &quot;Премии №1&quot; в Доме Севастьянова в 2019 году

Сергей Скуратов на церемонии вручения "Премии №1" в Доме Севастьянова в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На сегодняшний день география полетов авиакомпании насчитывает более 100 направлений.

На сегодняшний день география полетов авиакомпании насчитывает более 100 направлений.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

В прошлом году авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования вопроса по лизингу 19 самолетов Airbus

В прошлом году авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования вопроса по лизингу 19 самолетов Airbus

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Сергей Скуратов на пресс-конференции после того, как самолет авиакомпании экстренно сел в поле Новосибирской области. Никто не пострадал.

Сергей Скуратов на пресс-конференции после того, как самолет авиакомпании экстренно сел в поле Новосибирской области. Никто не пострадал.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Нужно иметь очень устойчивую психику, чтобы в этой критической ситуации принять правильные решения. Так что я горжусь летчиками &quot;Уральских авиалиний&quot; в любом случае»,– заявил Сергей Скуратов, рассказывая об инцидентах.

«Нужно иметь очень устойчивую психику, чтобы в этой критической ситуации принять правильные решения. Так что я горжусь летчиками "Уральских авиалиний" в любом случае»,– заявил Сергей Скуратов, рассказывая об инцидентах.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Останется ли он в каком-либо статусе в компании, Сергей Скуратов пока не знает. &quot;На сегодняшний день я увольняюсь с выходом на пенсию. А как будет дальше — жизнь покажет. Из страны я не уезжаю, я живу в России и всегда буду здесь жить. Может путешествовать буду чаще&quot;,– заявил он.

Останется ли он в каком-либо статусе в компании, Сергей Скуратов пока не знает. "На сегодняшний день я увольняюсь с выходом на пенсию. А как будет дальше — жизнь покажет. Из страны я не уезжаю, я живу в России и всегда буду здесь жить. Может путешествовать буду чаще",– заявил он.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

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Сергей Скуратов был у штурвала компании "Уральские авиалинии" более 30 лет. 8 августа в компании заявили, что он выходит на пенсию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сергей Скуратов родился в 1950 году в Свердловске в семье авиаработников.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

В 1970 году он с отличием окончил Бугурусланское летное училище. Профессиональный путь начал во втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота на самолете АН-2.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

Прошел все этапы карьерного пути пилота на воздушных судах АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1987 году стал командиром Свердловского объединенного авиаотряда.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» он возглавил в 1993 году.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Господин Скуратов является заслуженным пилотом России, заслуженным работником транспорта РФ, награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», орденом Почета и орденом Дружбы.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

В 2018 году он удостоился звания Почетный гражданин Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Сергей Скуратов на церемонии вручения "Премии №1" в Доме Севастьянова в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На сегодняшний день география полетов авиакомпании насчитывает более 100 направлений.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

В прошлом году авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования вопроса по лизингу 19 самолетов Airbus

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Сергей Скуратов на пресс-конференции после того, как самолет авиакомпании экстренно сел в поле Новосибирской области. Никто не пострадал.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Нужно иметь очень устойчивую психику, чтобы в этой критической ситуации принять правильные решения. Так что я горжусь летчиками "Уральских авиалиний" в любом случае»,– заявил Сергей Скуратов, рассказывая об инцидентах.

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Останется ли он в каком-либо статусе в компании, Сергей Скуратов пока не знает. "На сегодняшний день я увольняюсь с выходом на пенсию. А как будет дальше — жизнь покажет. Из страны я не уезжаю, я живу в России и всегда буду здесь жить. Может путешествовать буду чаще",– заявил он.

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

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