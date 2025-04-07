Прокуратура установила причину гибели рыбы в озере Парка Металлургов в Самаре

Причиной гибели рыбы в озере Парка им. 50-летия Октября (Парк Металлургов) стало снижение концентрации кислорода из-за падения уровня воды в озере, сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку совместно с представителями ФГБУ «Главрыбвод» и Росрыболовства. После вмешательства надзорных ведомств МУП «Парки Самары» совместно с ООО «Самарские коммунальные системы» «проводятся мероприятия по заполнению озера водой с помощью насоса, подающего воду из специализированной скважины».

О гибели рыбы стало известно второго апреля. В городской администрации назвали случившееся «сезонным замором рыбы» и «естественным процессом, который происходит ежегодно в разное время года по причине сокращения содержания кислорода в водоемах и их обмелении».

Природоохранной прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия.

Сабрина Самедова