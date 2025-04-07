Прокуратура установила причину гибели рыбы в озере Парка Металлургов в Самаре
Причиной гибели рыбы в озере Парка им. 50-летия Октября (Парк Металлургов) стало снижение концентрации кислорода из-за падения уровня воды в озере, сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку совместно с представителями ФГБУ «Главрыбвод» и Росрыболовства. После вмешательства надзорных ведомств МУП «Парки Самары» совместно с ООО «Самарские коммунальные системы» «проводятся мероприятия по заполнению озера водой с помощью насоса, подающего воду из специализированной скважины».
О гибели рыбы стало известно второго апреля. В городской администрации назвали случившееся «сезонным замором рыбы» и «естественным процессом, который происходит ежегодно в разное время года по причине сокращения содержания кислорода в водоемах и их обмелении».
Природоохранной прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия.