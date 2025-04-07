Банк России запускает «Монетную неделю» для обмена мелочи

С 7 по 19 апреля россияне смогут обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или на сумму на банковском счете в рамках акции «Монетная неделя». Об этом сообщает Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обменять монеты можно будет в 4 тыс. отделений банков — без комиссии, с зачислением на счет. Также обмен доступен в 34 тыс. торговых точек—партнерах акции.

В 2024 году было возвращено в оборот 75 млн монет на 320 млн руб. Общий вес сданной мелочи — 336 тонн (как пять железнодорожных вагонов). Количество участников акции выросло в пять раз.