ЦАХАЛ признал ошибки в сообщениях о гибели 15 палестинских медиков в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что некоторые сообщения военнослужащих об инциденте на юге сектора Газа, в результате которого погибли 15 палестинских медиков и спасателей, были ошибочными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussam al-Masri / Reuters Фото: Hussam al-Masri / Reuters

23 марта израильские военнослужащие обстреляли автомобили с палестинскими медиками. 15 человек погибли, известно только об одном выжившем. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что автомобили с медиками «подозрительно приближались» к израильским военнослужащим без фар и аварийных сигналов, поэтому те сочли их угрозой и открыли огонь. Также сообщалось, что были убиты девять боевиков «Хамаса» и «Палестинского исламского джихада».

Однако позже в The New York Times и других СМИ было опубликовано видео, на котором видно, что это автомобили скорой помощи и у них горят фары. «Как мы теперь понимаем, человек, пославший изначальное сообщение, ошибался. Мы пытаемся понять почему»,— заявили в ЦАХАЛе. Военные не сообщили дополнительных деталей и отметили, что расследование инцидента продолжается.

Яна Рождественская