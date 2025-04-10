Искусственный интеллект разгадывает человека

С недавних пор стали появляться исследования, в которых задача составления психологического портрета автора решается с помощью больших языковых моделей. Возникает необходимость оценить, насколько они в этом эффективны. Свой вклад в эту работу внесли ученые из МФТИ. Они провели эксперимент, используя одну из моделей ChatGPT — GPT-3.5 Turbo Model, и разработали инструмент для анализа результатов такого рода тестов. Статья об этом опубликована в трудах Второй международной конференции больших языковых моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Все большую актуальность в мире приобрели различные психологические тесты, позволяющие выявить личностные характеристики. Ими пользуются, к примеру, в крупных компаниях при найме сотрудников для предотвращения угроз, связанных с человеческим фактором. Во многих ситуациях подобное тестирование необходимо проводить незаметно. Здесь на помощь приходят тексты, в которых так или иначе отразилась личность автора. Это могут быть сообщения в соцсетях, электронные письма, документы, эссе. Почему бы их анализ не поручить большим языковым моделям?

Мария Молчанова и Дарья Ольшевская, исследователи из лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, задались вопросом, может ли ChatGPT решить задачу классификации черт личности лучше, чем традиционные тесты. Их также интересовал ход рассуждения модели и что на него влияет.

Исследователи опирались на две модели личности: «Большую пятерку» и типологию Майерс—Бриггс. Для анализа взяли три размеченных датасета с текстами — Essays, PersonalityCafe и Twitter, из которых для тестирования выбрали по 150 фрагментов. На их примере ChatGPT предстояло отделить экстравертов от интровертов.

При формулировке запросов к модели ученые использовали различные методы конструирования промптов — инструкции. Каждый запрос снабжали двумя промптами — системным и пользовательским. Системная часть включала в себя инструкцию для проведения теста, пользовательская — фрагмент текста. Методы конструирования промптов отличались логикой, по которой модель должна строить рассуждения. Модель должна была объяснить свой ответ, предоставив текст рассуждений, который в дальнейшем был отдельно проанализирован.

Каждый фрагмент текста прошел два цикла тестирования, что позволило сравнить ответы между собой. Ответы оценивали по степени достоверности, точности и полноты. Также анализировали ответы, в правильности которых модель не была уверена.

Лучшие результаты модель показала при анализе текстов из датасета, составленного на основе текстов с форума PersonalityCafe, в сочетании с запросами в формате «обучение по контексту» и «подсказка и рассуждение» (Clue And Reasoning Prompting). Причем последний подход стимулировал модель давать более развернутые ответы с большим числом выявленных черт, что потенциально можно использовать на практике. Тестирование фрагментов из Essays не принесло качественных результатов, а ответы модели при обращении к датасету Twitter оказались неудовлетворительными. Как отметили авторы, отличие в качестве определения черт может быть связано с рядом параметров, например: разной длиной текстов, тематикой, форматом — эссе, сообщения из соцсетей и т. д.

«Большая языковая модель в нашем эксперименте немного отстает от стандартных подходов, но у нее есть ряд плюсов. Работа с ней дает простор для новых задач. В отличие от традиционных подходов модель может думать логически и объяснять, почему приняла то или иное решение. Также большие языковые модели дают возможность гибкой настройки инструкций, в которых исследователи могут задавать методы, с помощью которых модель может осуществлять классификацию»,— рассказала Мария Молчанова, первый автор статьи.

Использование большой языковой модели позволяет автоматизировать не только процесс тестирования, но и анализ ответов. В последнем случае выяснилось, что при разных подходах к созданию запроса модель генерирует разные ответы разной длины и детализации.

«Мы создали инструмент, который позволяет расширить список черт личностей, а не только выявлять экстравертов и интровертов, а также помогает исследователям ставить эксперименты с разработкой инструкций для данной задачи. Это открывает новые возможности для анализа»,— подчеркнула исследовательница.

По словам авторов, работа с большими языковыми моделями для психологического тестирования предлагает совершенно новый подход по сравнению с традиционными методами.

Материал подготовлен в Центре научной коммуникации МФТИ