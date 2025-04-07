СМИ: Мелони может встретиться с Трампом 16 апреля для обсуждения пошлин

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 16 апреля может отправиться с визитом в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, сообщили Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники. На переговорах планируется обсудить снижение введенных Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Евросоюза (ЕС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Yara Nardi / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Yara Nardi / Reuters

О предстоящем визите, как пишет Corriere della Sera, уже предупреждено посольство Италии в Вашингтоне. По словам источников газеты в итальянском правительстве, Джорджа Мелони, имеющая хорошие отношения с Дональдом Трампом, может способствовать переговорам США и Европы и добиться как минимум сокращения ставки пошлин в два раза — до 10%.

О 20-процентных пошлинах на импорт товаров из ЕС Дональд Трамп объявил в ночь на 3 апреля. При этом, cогласно его февральскому указу, уже действуют пошлины в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. Джорджа Мелони назвала это решение ошибочной мерой. Министры торговли стран ЕС сегодня, 7 апреля, обсудят ответные действия. Италия обозначила список американских товаров, которые не должны облагаться пошлинами, среди них мотоциклы, cпиртные напитки, косметика, ювелирные изделия.

Лусине Баласян